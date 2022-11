Venezia | turista cade dal ponte di Rialto per un selfie Il video indigna i veneziani

La donna, nonostante il divieto, era salita sulla balaustra del ponte per scattarsi una foto con il cellulare, e finendo nel Canal ..."La storia dicome città galleggiante è complessa", ci dice Ruby, "ho iniziato a studiarla: ... Ma temo anche il rischio di fare arte come uno di usare certi elementi solo per il gusto ...La donna, nonostante il divieto, era salita sulla balaustra del ponte per scattarsi una foto con il cellulare, e finendo nel Canal Grande ...Nuovo caso di un video 'virale' legato a Venezia, diffuso grazie alle pagine di gruppi 'indignatì di residenti che segnalano episodi di degrado nella città lagunare. Stavolta è il turno di una turista ...