Venezia | acqua alta a 95 cm in giornata arrivo di Salvini

(Di sabato 19 novembre 2022) Un'marea di 95 centimetri ha "accolto" il ministro per le Infrastrutture Matteo, oggi in visita aper visitare proprio le opere di difesa della Laguna. In piazza San Marco, ...

Un'alta marea di 95 centimetri ha "accolto" il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, oggi in visita aper visitare proprio le opere di difesa della Laguna. In piazza San Marco, Salvini inaugurerà ufficialmente le barriere in vetro che cingono la Basilica, già utilizzate nelle scorse settimane ..., presso lo storico Palazzo Zorzi, insiste l'unico Ufficio Regionale Unesco per la Scienza ... partecipa al programma internazionale per la valutazione periodica delle risorse didolce ...Acqua alta a Venezia, la marea sale ma la Basilica di San Marco resta all'asciutto, il tutto grazie alle nuove barriere che sono state collocate e sono entrate in azione stamani, sabato ...VENEZIA - Si dice spesso "sarebbe potuta essere una tragedia", ma nel caso di ieri questa definizione è più che appropriata: una turista nella mattinata di ieri - ...