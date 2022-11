La Gazzetta dello Sport

Da lui sono passati Jordi Alba, Juan Bernat e Theo Hernandez, ma anche quel Jesus che tanto piace all'Inter per la fascia sinistra. "Vazquez sulla strada di Theo": parla il tecnico che lo ha cresciuto L'obiettivo dell'Inter è stato lanciato nel Valencia B da Oscar Fernandez, che ha avuto tra le mani anche Jordi Alba, Bernat e il milanista: "Deve giocare di più e uscire dalla comfort zone, perfetto ... L'esterno tedesco potrebbe lasciare l'Inter per giocare di più e il club nerazzurro potrebbe pensare a uno scambio di prestiti ...