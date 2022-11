Varese | malore per Umberto Bossi | ricoverato in ospedale

Il fondatore della Lega Umberto Bossi e' ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Circolo didove e' stato trasportato a seguito di unall'ora di pranzo nella sua casa di Gemonio. Secondo le prime informazioni, Bossi e' in condizioni di salute medie catalogate in codice giallo ...Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Circolo didove è stato trasportato a seguito di unall'ora di pranzo nella sua casa di Gemonio. Secondo le prime informazioni, Bossi è in condizioni di salute medie catalogate in codice giallo al ...Umberto Bossi è stato trasportato all'ospedale di Varese dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella sua casa di Gemonio ...Umberto Bossi, deputato, fondatore della Lega Nord e segretario del partito fino al 2012, è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore avuto sabato pomeriggio nella sua casa di Gemonio, in pr ...