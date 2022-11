Pianeta Milan

... ha visto maturatosin dal ritiro in Austria e gli ha riconsegnato le chiavi di una porta che adesso è al sicuro, con buona pace di Etrit Berisha . Adesso per- Savic, che sta ...Commenta per primo- Savic dimostra di saperci fare anche con i piedi: il portiere del Torino delizia i tifosi con questa giocata in allenamento con la Serbia ( Instagram/@fudbalskisavezsrbije ). Vanja Milinkovic-Savic, che giocata in allenamento! | VIDEO Il portiere granata è stato titolare contro il Bahrain e vive la grande attesa per il debutto di giovedì contro il Brasile ...Il serbo Vanja Milinkovic-Savic ieri è stato titolare nell’amichevole contro il Bahrain, finita 1 a 5 per la sua Nazionale e il gol che ha preso è stato su calcio di rigore.