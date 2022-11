Utilizzi una di queste password? La tua privacy è in pericolo

(Di sabato 19 novembre 2022) Laè fondamentale per preservare tutti i nostri account e dati. Alcune volte facciamo uso di parole che risultano avere un basso livello di sicurezza. Cosa che mette a rischio la. Vediamo insieme quali sono le parole chiavi più utilizzate. La tecnologia è entrata pienamente nel nostro quotidiano. Per qualsiasi attività che faccia riferimento alla rete dobbiamo prima inserire la. Una parola decisa da noi che ci permette l’accesso ad una piattaforma. Questa, però, non sempre ha un livello di sicurezza alto. Cosa che può portare a delle situazioni non proprio piacevoli. Fonte foto: CanvaSappiamo molto bene come lasia costantemente a rischio quando si parla di rete. Mettere una parola o una sequenza facile da scoprire può portare le nostre informazioni ad essere preda ...

