(Di sabato 19 novembre 2022) Washington, 19 nov. (Adnkronos) - Ladi, Elizabeth Holmes, è stata condannata a oltre 11 anni di carcere per aver frodato gli investitori nella sua start-up di analisi del sangue che aveva raggiunto una quotazione di 9 miliardi di dollari. Secondo l'accusa, l'ex stella della Silicon Valley ha affermato falsamente che la tecnologia della sua società potrebbe diagnosticare diverse malattie, dal cancro al diabete, utilizzando solo poche gocce di sangue. La Holmes, che stata dichiarata colpevole a gennaio dopo un processo di tre mesi e che adesso è incinta, ha detto in lacrime alla corte di provare "profondo dolore" per coloro che sono stati ingannati. La donna dovrebbe fare appello contro la sentenza emessa da un tribunale della California.è stata fondata dalla Hlomes all'età di 19 anni, dopo aver ...

La Svolta

La truffa agli investitori approfondimento, condannata per frode Elizabeth Holmes,di Theranos Lo scorso gennaio una giuria l'aveva ritenuta responsabile di quattro capi di accusa e l'...Fiato sospeso per la sentenza di condanna di Elizabeth Holmes , ladella startup di analisi del sangue Theranos , dichiarata colpevole per quattro accuse di ...con la redazione di Wired... Ultimo'ora: Usa: fondatrice di Theranos incarcerata per frode Washington, 19 nov. (Adnkronos) – La fondatrice di Theranos, Elizabeth Holmes, è stata condannata a oltre 11 anni di carcere per aver frodato gli investitori nella sua start-up di analisi del sangue c ...