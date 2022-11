Unarma plaude il piano sicurezza di Piantedosi | “Videosorveglianza necessaria contro le baby-gang”

Leggi su italiasera

(Di sabato 19 novembre 2022) “La strategia che il ministroha illustrato quest’oggi durante il Comitato d’ordine pubblico tenutosi in Prefettura a Napoli incontra finalmente le richieste di, come espressione dei diritti e delle problematiche affrontate ogni giorno da Carabinieri e Polizia di stato negli episodi di criminalità generalizzata”. Così Antonio Nicolosi, segretario generale di, sindacato dell’Arma dei Carabinieri. L’: “Accogliamo e sosteniamo le decisione di investire in sistemi die dillo per contrastare le” “Come già sottolineammo – prosegue il sindacalista dei Carabinieri – gli agenti di pubblicanon hanno sufficienti risorse organiche e strumentazioni per intervenire nei ...