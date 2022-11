Una conferenza sul clima con poche donne non può pretendere credibilità

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 novembre 2022) «Lehanno molte più possibilità degli uomini di morire a causa di un disastro naturale. L’Unione europea e gli Stati membri devono affrontare gli spostamenti di persone dovuti alseriamente e lavorare per un’agenda sulche tenga in considerazione il genere», sono le parole pronunciate nel 2017 dalla politica svedese Linnéa Engström, allora europarlamentare in quota Verdi. Dichiarazioni supportate dai numeri, considerando che – secondo l’Onu – l’ottanta per cento dei migrantitici è costituito dae il settanta per cento delle persone che vivono in condizioni di povertà (e che sono quindi più esposte alle conseguenze del riscaldamento globale) è di sesso femminile. Siccità e desertificazione, inondazioni, nubifragi e uragani sono tutti effetti delte ...