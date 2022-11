Un candidato e tanti dubbi nella corsa alla Regione

È ufficialmentealla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Pd e ex assessore ... Ci sono, e saremo in tante e'. ......mentre in altri paesi esso rappresenta la conditio sine qua non per l'elezione di un. ...avrà nel Metaverso ci sarà un riscontro mediatico di risonanza dello studio nei confronti di...È ufficialmente candidato alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Pd e ex assessore comunale alle Politiche sociali con Pisapia e Sala. L’assemblea regionale del Parti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...