“Ultimo baluardo nazionale!” Berrettini infiamma la piazza | incredibile quello che ha fatto!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) Matteosi prende l’Italia, è appena arrivata la notizia che fa esultare tutti, il ragazzo è pronto per l’importante mansione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca pochissimo alla ripresa della Coppa Davis che per le Final Eight sarà di casa a Malaga, un evento che è molto atteso da tutti gli appassionati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.