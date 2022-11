Ultime Notizie – Ucraina | Sunak da Zelensky | “Altre armi da Londra” – Video

(Di sabato 19 novembre 2022) Il premier britannico Rishisi è recato oggi in visita a sorpresa a Kiev. Ne dà notizia il presidente ucraino Volodymyr. “La Gran Bretagna sa cosa significa combattere per la libertà. Siamo con voi completamente”, le parole diha annunciato i nuovi aiuti per la difesa aerea. Il nuovo pacchetto vale circa 57 milioni di euro. In una nota di Downing Street si legge che il nuovo pacchetto “comprende 125antiaeree e tecnologia per contrastare i micidiali droni forniti dall’Iran, tra cui decine di radar e capacità di guerra elettronica anti-drone. Fa seguito agli oltre 1.000 nuovi missili antiaerei annunciati dal ministro della Difesa all’inizio del mese”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Dopo aver appreso lenovità sull'Euro digitale , che a quanto pare sarà una stablecoin, arrivanoanche sul mercato crypto tradizionale, con un annuncio a dir poco entusiasmante per quel che riguarda la ...A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: 'Mosca cerca la tregua non la pace, non cederemo la nostra terra' e prepara offensiva in ... Ucraina ultime notizie. I russi bombardano Kherson. Pemier britannico Sunak in visita a Kiev Tempi più lunghi per scontare i crediti derivanti da cessione o sconto in fattura per gli interventi legati al Superbonus. È questa la via d'uscita con ...Arrivano grosse novità in casa Mediaset. Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta da Pier Silvio Berlusconi, l’imprenditore televisivo ha rivelato tutte le novità del palinsesto invernale e conf ...