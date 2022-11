Ultime Notizie – Salvini chiama | Musk risponde | “Incontriamoci”

(Di sabato 19 novembre 2022) Tra Matteoe Elonil feeling corre via Twitter. Alle parole del leader della Lega e ministro per le Infrastrutture, che nelle scorse ore aveva auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla, nonché neo-proprietario di Twitter,lo stesso: “Gentile da parte sua, non vedo l’ora di incontrarlo”. Nella notteha re-twittato il postndo che “sarebbe un piacere e un onore”. “Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte”, ha chiosato il leader della Lega. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

RomaDailyNews

Il bel Renè resta in carcere. Renato Vallanzasca , l'ex bandito della Comasina, è ancora 'intemperante': con questa motivazione il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha motivato il rigetto di un'...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 07:10 - RomaDailyNews Benedetta sosta. Mourinho deve recuperare 8 giocatori, tra cui Pellegrini e Wijnaldum Mai come in questo caso la sosta del campionato sarà provvidenziale per il recupero dei calciatori infortunati. Jo ...La boxe è una disciplina sportiva che da diversi anni vede crescere la presenza e la partecipazione delle quote rosa, uno sport praticato non più solo da uomini ma anche da donne; quest’ultime non si ...