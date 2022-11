Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale In studio c’è un sospettato per i tre omicidi di donne venuti agiovedì mattina il cerchio si sta stringendo a un uomo di circa 50 anni hai bloccato prima vale la cui posizione al vaglio degli inquirenti la persona attualmente sotto interrogatorio negli uffici della Questura ma non è in stato di fermo si tratta di un soggetto con problemi di dipendenza dalle droghe con diversi precedenti tra cui uno accusa di violenza sessuale inoltre il nome dell’uomo che impara anche non inchieste legate alla criminalità organizzata perera clan di stampo camorristico dei Senese incontro tra il premier Giorgia Meloni gli esponenti della maggioranza sulla manovra economica su 30 miliardi circa 21 Dovranno andare alla lotta al Caro bollette spunta la Amazon ...