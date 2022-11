Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 19 | 10

(Di sabato 19 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Umberto Bossi fondatore della Lega Nord è stato ricoverato in ospedale a Varese dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio sul posto è arrivato il personale del 118 che ha trasportato d’urgenza il senatur di 81 anni all’ospedale dici le sue condizioni Comunque non desterebbero preoccupazioni svolta nelle indagini sui tre amici di dei prati aun pregiudicatono Giandavide depau 51 anni è sospettato di essere l’autore dei delitti decisiva per investigatori Oltre alle testimonianze stata la segnalazione di un parente dopo che l’uomo avrebbe raccontato a familiari di aver compiuto qualcosa di grave Alla luce di questa comunicazione conoscendo le stazioni di depau il parente allertato le forze dell’ordine il sospettato ...

Il Sole 24 ORE

Dopo aver appreso lenovità sull'Euro digitale , che a quanto pare sarà una stablecoin, arrivanoanche sul mercato crypto tradizionale, con un annuncio a dir poco entusiasmante per quel che riguarda la ...A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: 'Mosca cerca la tregua non la pace, non cederemo la nostra terra' e prepara offensiva in ... Ucraina ultime notizie. I russi bombardano Kherson. Pemier britannico Sunak in visita a Kiev Tempi più lunghi per scontare i crediti derivanti da cessione o sconto in fattura per gli interventi legati al Superbonus. È questa la via d'uscita con ...Arrivano grosse novità in casa Mediaset. Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta da Pier Silvio Berlusconi, l’imprenditore televisivo ha rivelato tutte le novità del palinsesto invernale e conf ...