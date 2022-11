Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022)dailynews radiogiornale 19 novembre buona giorno della redazione in studio Giuliano Ferrara non solo stoffa lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero confronto all’interno della maggioranza Secondo quanto si apprende la misura non dovrebbe essere inserita Nella Manovra l’intenzione sarebbe quella di avviare successivamente una riflessione sugli strumenti per far emergere i capitali non dichiarati nel provvedimento ci sarà invece il pacchetto relativa alla cosiddetta tregua fiscale confermato il taglio di 2 punti del cuneo fiscale per un costo di circa 3,5 miliardi di governo Inoltre sarebbe lavorando ad una serie di misure in favore della famiglia in particolare della natalità in fondo anche per i centri antiviolenza e centri estivi da doppio da 100 a €200 della maggiorazione proprietaria dell’assegno unico universale per i nuclei familiari con 4 ...