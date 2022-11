Ultime notizie politica Pd | primarie il 19 febbraio | Bonaccini si candida Carfagna eletta presidente Azione

(Di sabato 19 novembre 2022) Lasi concentra sulle assemblee del Pd e diche non si risparmiano frecciate reciproche a distanza. Enrico Letta annuncia una mobilitper il 17 dicembre e leper il 19. Calenda critica la scelta di Majorino in Lombardia e annuncia l’elezione di Maradel partito. Sul fronte della maggioranza, la premier Giorgia Meloni annuncia che lunedì in Cdm le priorità saranno le misure per i redditi bassi e contro il caro bollette

A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: 'Mosca cerca la tregua non la pace, non cederemo la nostra terra' e prepara offensiva in ...2022 - 11 - 19 18:28:46 Russi bombardano Kherson L'esercito russo sta bombardando Kherson, da cui si è ritirato otto giorni fa. I video postati dagli abitanti dopo le esplosioni mostrano una densa ... Ucraina ultime notizie. I russi bombardano Kherson. Premier britannico Sunak in visita a Kiev Tempi più lunghi per scontare i crediti derivanti da cessione o sconto in fattura per gli interventi legati al Superbonus. È questa la via d'uscita con ...Arrivano grosse novità in casa Mediaset. Nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta da Pier Silvio Berlusconi, l’imprenditore televisivo ha rivelato tutte le novità del palinsesto invernale e conf ...