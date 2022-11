Ultime Notizie – Pastorella | “Europa luogo corretto per regolamentazione del metaverso”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) A margine dell’evento di lancio di Festival Futuro 2022, organizzato da Altroconsumo, hanno parlato Giulia, politica ed esperta di Public Affairs, e Federico Cavallo, responsabile Public Affairs & Media Relations di Altroconsumo. Focus su una possibileeuropea e sull’utilità del. Il digitale, dalla sua comparsa ad oggi, ha fortemente cambiato il mondo in cui viviamo. Questo quanto emerge dal panel intitolato “Il cittadino e la sfida del digitale 3.0: consumi, cultura, relazioni e società” che ha aperto l’edizione 2022 di Festival Futuro. Un’edizione innovativa che si è svolta sia in presenza, al Meet Digital Culture Center di Milano, ma anche live suldi Altroconsumo. Il, ad oggi, non è ancora stato regolamentato, ma secondo quanto ...