Ultime Notizie – Papa in visita nell’Astigiano | la cugina Nella | “Gli ho detto che gli voglio tanto bene”

(Di sabato 19 novembre 2022) C’è tanta commozione negli occhi e nelle parole diBergoglio, una delle cugine diFrancesco che poco fa ha è riuscita, insieme a un altro cugino, Armando, ad avvicinarsi per un breve saluto al Pontefice suo arrivo a Portacomaro,a bordo di una 500 bianca. “Gli hoche gliperché è davvero così – ha raccontato la signora con le lacrime agli occhi – mi ha chiesto se cucino ancora, gli hodi sì e l’ho invitato a mangiare da me, nel mio ristorante in cui ora cucina anche mio figlio”. Poi la signora ha mostrato il rosario bianco che ha avuto in dono dal Santo Padre custodito in una bustina marrone. Conper un breve saluto si è avvicinato anche Armando, 79 anni, il cui bisnonno ...

RomaDailyNews

2022 - 11 - 19 11:42:52 Podolyak: Ucraina non si inginocchierà davanti alla Russia 'Qualsiasi teoria del complotto sulla resa ucraina o sui negoziati segreti dell'Occidente con Putin non tiene conto ...I media statali nordcoreani hanno pubblicato stamane le foto di durante la supervisione del lancio avvenuto ieri di un missile balistico intercontinentale, nelle stime in grado di raggiungere ... Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 09:10 - RomaDailyNews L'ultima scena è emblematica: dalle porte riverse al suolo, più simili a sepolcri che a fastosi luoghi di incontro, risorgono corpi di marionette. Don Giovanni è vestito di nero, ma per la festa - ...Boston Dynamics ha citato in giudizio Ghost Robotics per la violazione di alcuni brevetti sui suoi cani robot, come il famoso Spot. La società nata da ex studenti dell'University della Pennsylvania no ...