Ultime Notizie – Mondiali Qatar 2022 | Infantino | “Oggi mi sento arabo | gay | disabile e migrante”

(Di sabato 19 novembre 2022) Il presidente della Fifa Gianninel suo discorso suiinprima del calcio d’inizio ha parlato per quasi un’ora e ha difeso il torneo e il, un Paese che è stato aspramente criticato per le condizioni dei diritti umani, la morte dei lavoratori migranti e il trattamento riservato alle persone LGBTQ. Ha aperto il suo discorso dicendo: “ho sentimenti forti.miino, mi, miafricano, migay, mi, miun lavoratore“. La sua affermazione è stata immediatamente criticata sui social media, con molti che ...

RomaDailyNews

"Secondo il dipartimento principale della polizia nazionale nella regione di Zaporizhzhia, nelle24 ore gli occupanti hanno bombardato le infrastrutture civili nelle aree di Zaporizhzhia, ...Il nuovo editoriale di Storyword*, una sintesi ragionata dellepiù significative apparse sui media, nazionali ed internazionali, sull'informazione e la ...spazzatura e di parte nelle... Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 09:10 - RomaDailyNews L’aspettativa di vita è aumentata in tutto il mondo negli ultimi 70 anni. Ma quando lo scomponi su base geografica e per sesso, emerge un divario chiaro ma variabile nell’aspettativa di vita.19 nov 2022 - “Faith in the future” debutta direttamente al primo posto degli album più venduti della settimana ...