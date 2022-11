Ucraina | Zelensky rifiuta la tregua | ' La Russia la userebbe per riorganizzarsi'

La Stampa

Guerra in, la pace è lontana.respinge ogni tentazione di negoziare con la Russia ; e questo nonostante i bombardamenti di ... ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel ...LONDRA. Rishi Sunak è arrivato a sorpresa a Kiev, per quella che è la prima visita del nuovo primo ministro britannico nella capitale. Lo ha rivelato il presidente ucraino Volodymyr, con un video su Telegram. "Sin dall'inizio della guerra, il Regno Unito e l'sono stati gli alleati più forti in questo ... Ucraina, Zelensky: "Nessuna tregua, i combattimenti proseguono" L'Ucraina pone le condizioni per avviare le trattative con Mosca. Finora il Cremlino non ha contattato ufficialmente Kiev per i negoziati di pace ..."Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rifiuta di impegnarsi a colloqui di pace con la Russia per paura di essere ucciso". E' quanto sostiene l'ex presidente russo Dmitry Medvedev in un post su ...