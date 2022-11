(Di sabato 19 novembre 2022) Per tutto il giorno il personale addetto ha lavorato per ripristinare la normale possibilità tecnica di fornitura di energia elettrica, di conseguenza ci sono già molti meno blackout di emergenza”: ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che afferma: Mosca cerca tregua per recuperare forze, non pace

A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: 'Mosca cerca la tregua non la pace, non cederemo la nostra terra' e prepara offensiva in ...L'non si inginocchierà davanti ai russi. Non è una questione di politica. Ô una questione della nostra esistenza'. Lo ha scritto il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky,... Ucraina ultime notizie. I russi bombardano Kherson. Premier britannico Sunak in visita a Kiev Dopo la ritirata dei russi da Kherson, cambiano gli scenari per la guerra in Ucraina. Di fatto nelle ultime ore le truppe russe si stanno riposizionando e gli…