Ucraina | Sunak da Zelensky | “Altre armi da Londra” – Video

Il premier britannico Rishisi è recato oggi in visita a sorpresa a Kiev. Ne dà notizia il presidente ucraino Volodymyr. "La Gran Bretagna sa cosa significa combattere per la libertà. Siamo con voi completamente", le parole diha annunciato i nuovi aiuti per la difesa aerea. Il nuovo pacchetto vale circa 57 milioni di euro. In una nota di Downing Street si legge che il nuovo pacchetto "comprende 125antiaeree e tecnologia per contrastare i micidiali droni forniti dall'Iran, tra cui decine di radar e capacità di guerra elettronica anti-drone. Fa seguito agli oltre 1.000 nuovi missili antiaerei annunciati dal ministro della Difesa all'inizio del mese".