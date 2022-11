Ucraina | Kiev | “Russia ha lanciato missile nucleare con testata ‘fittizia’”

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Laavrebbein territorio ucraino unKh-55 di fabbricazione sovietica, ma armato con una. Lo ha rivelato il sito ucraino Defense Express, citando fonti militari di. IlKh-55, noto anche come X-55, è stato progettato e prodotto in epoca sovietica per trasportare bombe nucleari fino a 2.500 chilometri di distanza e vieneda bombardieri. Secondo gli analisti, ilsarebbe statomartedì scorso per “inviare un messaggio” ae agli alleati occidentali su una possibile escalationdel conflitto. Oppure potrebbe essere il segno che Mosca sta esaurendo le sue ...

...che dire del video dei prigionieri russi uccisi 'Che il video sia apparso alla Tv russa rientra nella guerra ibrida contro l', è un tentativo di sopprimere le prove delle atrocità russe....... la Russia possa aprire un nuovo fronte settentrionale attraverso lo stato satellite e puntare dritto a. Per questo la Nato stra costantemente montirando i confini Nord. La guerra in, le ...Lo ha rivelato il sito ucraino Defense Express, citando fonti militari di Kiev. Il missile Kh-55, noto anche come X-55, è stato progettato e prodotto in epoca sovietica per trasportare bombe nucleari ...di Marinella Mondaini Anche Israele cede. Il quotidiano Haaretz ha reso noto che gli Stati Uniti hanno piegato Israele, convincendolo a spendere milioni di dollari per l'acquisto di alcuni "materiali ...