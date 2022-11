Ucraina | Kiev | “Russia ha lanciato missile nucleare con testata ‘finta’”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Laavrebbein territorio ucraino unKh-55 di fabbricazione sovietica, ma armato con una‘fittizia’. Lo ha rivelato il sito ucraino Defense Express, citando fonti militari di. IlKh-55, noto anche come X-55, è stato progettato e prodotto in epoca sovietica per trasportare bombe nucleari fino a 2.500 chilometri di distanza e vieneda bombardieri. Secondo gli analisti, ilsarebbe statomartedì scorso per “inviare un messaggio” ae agli alleati occidentali su una possibile escalationdel conflitto. Oppure potrebbe essere il segno che Mosca sta esaurendo le sue riserve di missili ...