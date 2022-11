Ucraina | iniziata l’evacuazione di Kherson Il drammatico appello al Paese | «Chi può vada via»

(Di sabato 19 novembre 2022) Indai territori liberati della regione di, da cui i russi si sono ritirati la settimana scorsa., coordinata direttamente da Kiev, non è obbligatoria: riguarda le persone che hanno espresso il desiderio di partire, che sono state registrate e alle quali lo Stato garantirà il trasferimento verso i distretti occidentali. «Le persone saranno trasferite nel luogo in cui trascorreranno l’inverno», ha detto la vice premier e ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, annunciando l’inizio delmentre era in visita a Mykolaiv. Al viadi«Lo Stato si assume la responsabilità del trasporto. Verranno forniti case, cure, tutto ciò ...

