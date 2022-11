Ucraina | i russi bombardano Kherson | incendi in città | Società elettrica | Chi può vada via dal Paese | la luce serve agli ospedali

...di non accusare gli alleati di Kiev ma anzi di considerarli quasi "vittime" della politica. ... infatti, è che in questa particolare fase della guerra anche i falchiabbiano evitato di ......russo su presidio umanitario a Kherson 'I terroristihanno bombardato un presidio umanitario durante la distribuzione del pane. È successo a Bilozerka, nella regione di Kherson', in. Lo ..."Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rifiuta di impegnarsi a colloqui di pace con la Russia per paura di essere ucciso". E' quanto sostiene l'ex presidente russo Dmitry Medvedev in un post su ...Li hanno fatti stendere faccia a terra, mani sulla nuca poi... li hanno crivellati di colpi... filmando anche la scena, per poi diffonderla euforici e soddisfatti. Ormai hanno la consapevolezza di far ...