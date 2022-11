Ucraina | Gb | ' record emissione debito russo per sostenere spese difesa'

(Di sabato 19 novembre 2022) Londra, 19 nov. (Adnkronos) - "Il 16 novembre 2022 la Russia ha condotto la sua più grandedimai realizzata in un solo giorno, raccogliendo l'equivalente di 13,6 miliardi di dollari". Lo scrive l'intelligence britannica, sottolineando che "l'diè un meccanismo chiave perla spesa per la, che è aumentata in modo significativo dopo l'invasione dell'". "La spesa dichiarata dalla Russia per la 'nazionale' - prosegue nel suo rapporto quotidiano su Twitter il ministero delladi Londra - per il 2023 è prevista per circa 5 trilioni di rubli (84 miliardi di dollari), un aumento di oltre il 40% rispetto al bilancio preliminare per il 2023 annunciato nel 2021".

