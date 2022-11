Ucraina | Bbc | “Soldati russi fucilati dopo essersi arresi?”

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Un video girato il 12 novembre o prima a Makiyivka, un villaggio del Luhansk, sul fronte nell’orientale, mostra la resa di un gruppo die sembra concludersi con la loro morte. Le riprese aeree, registrate per mezzo di droni, sono state pubblicate il giorno stesso su siti filo-ucraini che mostravano i corpi di un certo numero diin uniforme che giacevano a terra in un campo. Parte del filmato di questa scena appare anche in un video pubblicato online dal Ministero della Difesa ucraino sulle operazioni militari nell’area di Makiyivka. Laa ha reagito al filmato, accusando l’di aver giustiziato prigionieri di guerra. L’non ha ancora risposto alle accuse di crimini di guerra. Secondo ...

