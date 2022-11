Ucraina | attacco Zaporizhzhia | 17 000 persone senza riscaldamento

Il Sole 24 ORE

Maksym Tymchenko, l'amministratore delegato della più grande compagnia energetica privataDTEK, ha dichiarato alla BBC che 'la situazione sta peggiorando. Sfortunatamente, dopo ogni...La Russia ha perso nell'ultimo giorno 420 uomini, facendo salire a 83,880 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è ... Ucraina, ultime notizie. Onu esamina video sui prigionieri russi uccisi in Ucraina. Attacco di Mosca ... Kiev, 19 nov. (Adnkronos) - Più di 17.000 persone sono rimaste senza riscaldamento a causa dell'attacco missilistico dell'esercito russo su Zaporizhzhia. Lo ha scritto su Telegram il capo ...Il mondo sta danzando su una lama di rasoio. È da quando è scoppiata la guerra russo-ucraina che si rischia la catastrofe di una Terza guerra mondiale. Ovvio che non vi sia persona di buonsenso al mon ...