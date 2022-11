Twitter | Musk lancia sondaggio su ritorno Trump sul social

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Il proprietario della piattaforma, Elon, ha sottoposto il ripristino del profilo delnetwork dell’ex presidente degli Stati Uniti Donalda unpubblico e ha dichiarato che il risultato determinerà la decisione finale scrivendo “Vox Populi, Vox Dei” (voce del popolo, voce di Dio) sul suo account. Ilha superato i tre milioni di voti in appena un’ora, con il 56,7% dei votanti a favore della riammissione del repubblicano, mentre il restante 43,3% è contrario alla decisione. Ilnetwork consente all’utente di personalizzare il tempo concesso per rispondere alla domanda, maha mantenuto l’opzione predefinita di 24 ore per partecipare. Il profilo disul ...

Affidarsi al pubblico anziché a un organismo di controllo interno per decidere sul ritorno di Trump su, secondo i detrattori di, è una scelta discutibile e pericolosa. Non è chiaro però sedeciderà sulla base dell'esito del sondaggio. 'Vox populi, vox dei', ha postato in risposta al ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Milioni di voti e polemiche vedi anche: "Pronto a cedere guida società dopo riorganizzazione" Nel giro di un'ora sono stati ...WASHINGTON Elon Musk, il nuovo patron di Twitter, ha lanciato un referendum sulla piattaforma che ha acquistato da poco per chiedere di votare sì o no al ritorno di Donald Trump sul… Leggi ...Elon Musk, il nuovo patron di Twitter, ha lanciato un referendum sulla piattaforma che ha acquistato da poco per chiedere di votare sì o no al ritorno di Donald Trump sul social da cui ...