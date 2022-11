Twitter | addio | storia sentimentale di un social che abbiamo tanto amato

(Di sabato 19 novembre 2022) In origine oasi dei media people e prezioso strumento d'informazione, nel tempo è diventato un ricettacolo di complotti, porno e tipi alla Elon Musk

Vanity Fair Italia

Matt Miller ha lavorato per quasi 10 anni nel social, ora di proprietà di Elon Musk, ed è uno dei dipendenti che dicealla compagnia. Con un video, ovviamente su, documenta gli ultimi ...... in molti hanno iniziato a postare messaggi dial social media con l'hashtag #RIPTwitter, #... Nel caos di dimissioni scatenato dall'ultimatum di Elon Musk ai dipendenti,ha deciso di ... Balenciaga, cosa c'è dietro l'addio a Twitter (Adnkronos) - "Dieci... nove...". Un countdown verso il licenziamento da Twitter. Matt Miller ha lavorato per quasi 10 anni nel social, ora di proprietà di Elon Musk ...Twitter chiude davvero Al momento è solo una ipotesi dopo un esodo di massa dei dipendenti che si sono licenziati dopo aver respinto l'ultimatum di Elon Musk di ...