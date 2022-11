Troia | accusa | bonus spesa Covid percepito indebitamente | 152 sanzionati Guardia di finanza

Leggi su noinotizie

(Di sabato 19 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Sono 152 le persone scoperte dalladidi Lucera che percepivanoerogati dal Comune didestinati alle famiglie in difficoltà per l’emergenza epidemiologica “-19”. I Finanzieri, all’esito di una mirata attività di riscontro, hanno accertato che gli interessati hanno dichiarato di essere in condizioni di difficoltà economica ovvero in uno stato di indigenza che non consentiva loro neppure di acquistare generi alimentari. Le principali anomalie emerse nelle autocertificazioni hanno riguardato l’omessa indicazione di disponibilità economiche del proprio nucleo familiare o l’omessa indicazione della percezione di altri sussidi ...