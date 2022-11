Trigun Stampede | nuovo trailer dall’Anime NYC 2022

(Di sabato 19 novembre 2022) In occasione del prestigioso Anime NYC(18-20 Novembre) lo Studio d’animazione Orange e Crunchyroll hanno allestito uno specifico panel interamente dedicato all’anime, in arrivo nel 2023. Durante l’evento è stato mostrato un, il terzo per l’esattezza. Inoltre il duo produttivo-distributivo ha colto l’occasione per rivelare i nuovi doppiatori: Kouki Uchiyama sarà Legato Bluesummers; Tarako Isono sarà Zazie the Beast, mentre a Ryusei Nakao toccherà William Conrad. Nel corso della manifestazione poi Crunchyroll ha preso letteralmente in mano la situazione e con un colpo da maestro ha proiettato il primo episodio della serie, cogliendo di sorpresa praticamente tutti i presenti. L’anime ad ogni modo sarà trasmesso in anteprima su TV Tokyo -e altre reti affiliate- nel ...

