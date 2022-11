Tre omicidi a Roma | il sospettato confessa | “Ero con loro | poi il blackout”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) C’è un primoper i treavvenuti giovedì in zona Prati. A perdere la vita tre prostitute: Marta Castano Torres, colombiana di 65 anni e due cittadine cinesi. Si chiama Giandavide De Pau e in passato era ritenuto vicino al clan dei Senese. Il suo interrogatorio è durato circa 7 ore. “Dopo aver vagato per due giorni sono andato a casa di mia madre e mia sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero stravolto e mi sono messo a dormire per due ore sul divano e poi, alle 6 di mattina, sono arrivati i poliziotti che mi hanno bloccato”, sono le sue prime dichiarazioni. La svolta alle indagini sarebbe legata anche ad alcune testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine nelle ultime ore. In particolare, gli elementi forniti da due cittadini cubani e una terza persona avrebbero indirizzato l’attività investigativa sul 50enne ...