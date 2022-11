Torna Trump? Musk per ora ha comprato l’algoritmo ma non i follower

(Di sabato 19 novembre 2022) Mancano poche alla chiusura del sondaggio che Elonha lanciato ieri pomeriggio dal suo account Twitter per chiedere agli utenti e aise la piattaforma dovesse riammettere o meno l’ex presidente Donald. Il profilo di, vale la pena di ricordare, venne prima sospeso e poi definitivamente cancellato all’indomani dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio dell’anno passato. Twitter, la cui governance non aveva ancora subito la recente lobotomizzazioneiana, scelse di cancellargli l’account accusandodi aver violato le regole della policy sull’incitamento alla violenza: “dopo aver revisionato i più recenti tweet di @realDonalde averli contestualizzati, analizzando come vengono recepiti e interpretati su Twitter e fuori, abbiamo deciso ...

Elon Musk ancora una volta a far parlare di sé. Il geniale e controverso imprenditore, l'uomo più ricco ...sulla 'sua' piattaforma ha lanciato un sondaggio per la riammissione di Donald. L'...Musk su Twitter: 'Reintegrare: Si o No' Nel testo del sondaggio Musk non fa giri di parole: "Reinstate former president Donald- Yes " No" ('Reintegrare l'ex presidente Donald- Sì -...(ASI) Può l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump tornare su Twitter Lo decide il popolo. Il proprietario della piattaforma Twitter, Elon Musk, ha sottoposto il ripristino del profilo del social net ...