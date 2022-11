Thimothée Chalamet risponde in conferenza stampa | “Tra amore e gratitudine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 novembre 2022)ina Roma alle diverse curiosità che ci spingono verso la sua interpretazione nel celebre film con Luca Guadagnino, Bones and All, in uscita il 23 novembre al cinema. (Puoi trovare la nostra recensione qui.) -Photo Credits: Copyright: xMarioxCartellix: grandeper Luca Guadagnino Lo abbiamo visto la prima volta con Luca Guadagnino, il regista italiano che lo ha trasformato in una star del cinema nel film del del 2017 Chiamami col tuo nome. La storia d’estiva tratta dall’omonimo romanzo di André Aciman in cuiinterpreta Elio, un adolescente americano che si innamora di un uomo più anziano, non ...