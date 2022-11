Tennis | Novak Djokovic diventa il primo tennista a raggiungere i 160 milioni di dollari in premi

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo aver chiuso il girone rosso delle ATP Finals 2022 alposto con tre vittorie in altrettante partite,è ora pronto per affrontare la semifinale di oggi contro lo statunitense Taylor Fritz. Per Nole ci sarà dunque l’opportunità di strappare il pass per la finale per andare poi domani a caccia del sesto titolo in questo torneo. Il classe 1987 continua quindi la sua ottima stagione in cui, nonostante i diversi tornei saltati a causa della mancata vaccinazione, sono arrivati tanti ottimi risultati (tra i quali spiccano maggiormente i trionfi a Wimbledon e al Masters di Roma). ATP Finals 2022, Tsitsipas comanda un set, poi evapora: Rublev vince in rimonta e va in semifinale Ottimi risultati che, oltre a garantire al serbo un’alta posizione nel ranking mondiale, hanno consentito al nativo di Belgrado di guadagnare ...