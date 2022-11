Temporali e raffiche di vento | allerta meteo nel Reatino

(Di sabato 19 novembre 2022) RIETI – Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, sabato 19 novembre e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e fortidi. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino congialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica persu tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’mento del Sistema ...

...diffusi localmente di forte intensità sul versante tirrenico. Temperature in calo e in genere comprese tra 14°C e 21°C. Venti in progressivo rinforzo dai quadranti occidentali con...I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e fortidi vento.