Taxi Driver | il capolavoro di Martin Scorsese

(Di sabato 19 novembre 2022)Sky Drama ore 22.30. Con Robert De Niro, Cybill Shepperd e Jodie Foster. Regia di. Produzione Usa 1976. Durata: 1 ora e 54 minuti LA TRAMA Travis (De Niro) è un reduce del Vietnam che lavora come tassista di notte nella New York degli anni 70.E' solo come un cane. Gli unici rapporti umani sono quelli con una clientela frettolosa e non di rado ignobile. A furia di stare piegato su sé stesso, Travis sembra spesso sul punto di far esplodere la violenza che ha in corpo. Lo vediamo guatare un politico ai comizi e il suo sguardo pare quello dell'assassino di Kennedy. E invece per un caso folle e fortunato la violenza riesce a indirizzarla a fin di bene. Quando salva una giovanissima prostituta da una banda di criminali. Fa una strage ma diventa un eroe metropolitano. E riesce a sputare il rospo ...

A quattordici anni interpreta, al fianco di Robert De Niro, il film cult di Martin Scorsese '', che le vale la sua prima candidatura ai Premi Oscar 1977 come miglior attrice non ...... ma siamo davvero in grado di stabilire quale è il suo migliore film In oltre 60 anni di onorata carriera è quasi impossibile indicarne uno: di certo, Toro scatenato e The Goodfellas ...Sessanta candeline per Jodie Foster. Il 19 novembre la star di Taxi Driver e Il Silenzio degli innocenti festeggia i 60 anni ma anche i 57 anni di carriera, visto che è entrata prestissimo nel mondo d ...La star de «Il silenzio degli innocenti», «Anna and the King» e «Panic Room» è nata a Los Angeles il 19 novembre 1962 ...