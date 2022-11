Tale e Quale Show | Cristiano Malgioglio spiazzato | il bacio durante l’esibizione

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 novembre 2022): sorpresa nel corso della prima puntata del torneo di, andata in onda il 18 novembre 2022 su Rai1. Al seguitissimo programma condotto da Carlo Conti, che in questa ultima edizione ha visto il trionfo di Antonino Spadaccino (ex cantante di Amici) anche questo gesto inaspettato. Inaspettato anche per il giudice, ma andiamo con ordine. Sul palco, a esibirsi con il brano “Domenica” e nei panni di Achille Lauro, l’ex concorrente diPierpaolo Pretelli. La performance del fidanzato di Giulia Salemi, con solo i pantaloni di pelle e a petto nudo, ha subito scaldato lo studio. Leggi anche: “Ecco perché lo fa”. ...