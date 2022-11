Tale e Quale Show 2022 | chi ha vinto il torneo dei Campioni? Classifica dopo la finale di venerdì 18 novembre 2022

... ilsinora ha sempre fatto il possibile per celare ai più di essere gay. Da tempo immemore ... Qualoraipotesi dovesse concretizzarsi, Lamantia e Landi potrebbero iniziare una storia d'amore ...Da tempo si parla di un coinvolgimento di Alessandra aShow di Carlo Conti ma questa possibilità non si è mai concretizzata. Alessandra Pierelli ha confidato che il suo sogno sarebbe il ...Esibizione con qualche problema per la concorrente: "Sto curando la laringite" E' tornata a Tale e Quale Show per il torneo stasera, venerdì 18 novembre ...Francesca Alotta ha imitato Mia Martini nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show, in onda il 18 novembre su Rai1 ...