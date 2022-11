Sylvain George | buio pesto a Melilla | aspettando l’Europa

... quella del nostro desiderio, si passa alle monumentali quattro ore in bianco e nero di Nuit obscure Feuillets sauvages di, epopea di migranti in quel non - luogo liminale che è l'...Due concorsi, Internazionale e Prospettive; i nuovi lavori di, João Pedro Rodrigues , Frederick Wiseman ; la Retrospettiva Ruth Beckermann, l'immagine della parola , che presenta per ...A lack of imports of romaine and iceberg lettuce from California is causing some businesses in Canada, including Saskatoon, to make tough decisions ...Coffee enthusiasts can expect to pay a slightly lower rate for their favourite cup of java as retail prices of coffee beans are expected to stabilize in 2023.