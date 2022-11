Swanson Ufficio stampa FIFA | «Sono qui in Qatar in una posizione privilegiata come uomo gay»

(Di sabato 19 novembre 2022) Bryan, capodellaha parlato in conferenza facendo coming out riguardo al suo orientamento sessuale Bryan, capodellaha parlato in conferenza facendo coming out riguardo al suo orientamento sessuale. Le sue dichiarazioni: «qui ingay. Vorrei dire qualcosa approfittando di questa occasione.qui inin una, di fronte a tutto il mondo,gay». L'articolo proviene da Calcio News 24.

