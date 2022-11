Supplenza breve di pochi giorni da MAD | punteggio | contratto e retribuzione

Orizzonte Scuola

...con le assunzioni ma affidare lo svolgimento dell'anno di prova al caso fortuito della... se non per surroga) queste devono concludersi a, per consentire agli interessati di poter ...... Buongiorno, vorrei sapere perché unadal 4 novembre al 30 giugno da graduatorie di istituto (sostituzione di un docente con cattedra) è chiamata. Mi hanno detto che la ... Graduatorie di istituto: supplenza al 30 giugno è temporanea Quale retribuzione per malattia Si può lasciare per incarico da GPS In chiusura, lunedì 28 novembre si prevede il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale Volontario dei Vigili del Fuoco che sono rientrate ...Noipa cedolino: le date dei pagamenti di novembre e dicembre 2022 sono già state stabilite. Ecco quando arrivano le ultime rate dell'anno ...