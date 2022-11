Superbike | Rea torna al successo e vince gara 1 in Australia

(Di sabato 19 novembre 2022) Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati) termina 11°: dopo due anni il team ufficiale Ducatianche il Campionato riservato alle squadre. Primi punti nel WorldSBK per Smith, 12°. Si ...

All'inizio sul bagnato nel gruppo di testa, Razgatlioglu, il poleman Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), l'ultimo a tornare ai box per ...È stato il caso di Gara - 1 dellain Australia, partita con la pista bagnata, ma conclusa sull'asciutto. Jonathannon vinceva da 24 gare, dal mese di maggio per l'esattezza quando si ...All'inizio sul bagnato nel gruppo di testa Rea, Razgatlioglu, il poleman Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), l'ultimo a tornare ai box per cambiare ...Il sei volte campione del mondo mette fine alla striscia senza successi apertasi all'Estoril: decisivo il cambio gomme.