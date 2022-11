Sulmona | la commissione sbaglia a calcolare il voto di maturità | la diplomata va al Tar che le “restituisce” il 100

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) Una neoabruzzese ha fatto ricorso al Tar contro il Ministero dell’Istruzione e l’ha vinto. Il motivo? Lad’esame dellahato aildell’orale. Sommando i parziali delle varie materie, due punti sono rimasti indietro, probabilmente per una svista. Ilfinale, così, è diventato 98/100 anziché 100/100. Una differenza sufficiente a portare il caso in tribunale e a vincerlo. La protagonista della vicenda è una 18enne di, Flavia Autiero Celidonio che si è battuta per farsi riconoscere ildifesa dal padre, Giovanni. I giudici amministrativi del tribunale regionale abruzzese hanno rivisto le schede e ricalcolati i voti, disponendo la rettifica del...