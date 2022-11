Sulle Dolomiti | Leopardi e Gramsci a confronto intorno alla rivoluzione

Travel The Wom

I Giovani Democratici hanno deciso di intervenirepolemiche scoppiate nei giorni scorsi e che hanno visto una parte della segreteria del Pd dimettersi in opposizione all'attuale segretaria e ...Ma parte del problema risiede anche nei controlliaziende. Emblematico il caso di un operaio di una segheria trentina che ha perso un dito tranciato dalla lama di un macchinario. Dopo l'... Capodanno sulle Dolomiti 2023, cosa fare e dove andare Tutti in pista. Impianti di risalita, ristoranti e hotel sono pronti a far ripartire il Circo Bianco, nonostante la crisi energetica e il rally inflazionistico. Il d-day è per il 3 dicembre l’apertura ...Un vero e proprio ciclone mediterraneo è pronto a colpire l'Italia, con pioggie intense, temporali, nevicate abbondanti, venti burrascosi, a tratti tempestosi, e mareggiate. Ma vediamo meglio nel dett ...