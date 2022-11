Sud Reporter | nella quarta puntata un’intervista a Maresca | la Giornata dell’infanzia e il sisma del 1980

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 novembre 2022)al magistrato e consigliere comunale Catelloapre ladi Sudsu Campi Flegrei tv domenica 20 novembre – condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo – alle 14.15 e in replica alle 21 sul canale 199 dtt, in streaming su www.tvcampiflegrei.it e sulle pagine Facebook. Per lamondiale dei dirittie dell’adolescenza interviene il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini e da Scampia la presidente dell’associazione Chi rom e chi no…Barbara Pierro: i dati sulle emergenze sociali che riguardano bambini e minorenni. Poiseconda parte un capitolo sui 42 anni il prossimo 23 novembre dal terremoto delin Irpinia: intervengono il sindaco di Avellino Gianluca ...