Successo del governo Meloni Minzolini sul taglio del cuneo fiscale

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) Per il direttore de Il Giornale Augusto, ospite di Controcorrente su Rete4 sabato 19novembre, la rivisitazione del, per cui due terzi va al lavoratore e un terzo alle imprese, è undel. Anche se, confessa, si aspetterebbe qualcosa di più da questodi centrodestra. "Io parto dal presupposto che più noi riusciamo ad aumentare quel 2 per cento che è passato al 3 per cento e più interveniamo. In una situazione così complicata come l'attuale congiuntura economica è quello lo strumento che puoi utilizzare. Nella situazione in cui ci troviamo è sempre un, un risultato, qualsiasi cosa si riesca a fare in più. Mi aspetterei da undi ...